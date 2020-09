Až do 11. října mohou lidé v ateliéru Janáček v Přibyslavi obdivovat krásu ženského těla. Hynek Čermák tady totiž vystavuje své fotografie.

Hynek Čermák vystavuje v Přibyslavi své fotografie. | Foto: Ivo Havlík

Nevšední expozice má i charitativní podtext. „Jsou to dívky do pětadvaceti let, které připravila rakovina o ňadro. Říkám, že je to prso za prso. Z výtěžku jim jde pětadevadesát procent. Hradí si z toho třeba pobyt v rehabilitačních ústavech,“ přiblížil autor svou výstavu.