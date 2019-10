Havlíčkův Brod – Komponovaný večer plný zábavy, během kterého je cokoliv možné a nic není úplně jisté se koná v pátek 18. října v 18 hodin v Krajské knihovně Vysočiny.

Americký spisovatel Robert Fulghum nalezl v České republice druhý domov. | Foto: Deník / Štěpánka Saadouni

„Robert Fulghum bude na místě a diváci budou mít příležitost zeptat se jej úplně na cokoli. Uvidíte scénické čtení, pozveme vás do hospody U Devíti draků a jedné ovce a seznámíte se s dějem posledního románu Roberta Fulghuma Opravář osudů,“ informovala o akci za Krajskou knihovnu Olga Wasserbauerová A že je s čím seznamovat! Jde přece o román, který napsal pro svoje české fanoušky a který se v Česku odehrává! „Slavný americký spisovatel Robert Fulghum nalezl v České republice druhý domov. Patří zde k nejpopulárnějším spisovatelům a za všechny ty roky, co k nám jezdí, je už daleko více náš než jejich. Teď přijíždí ještě jednou objet Česko a poznat se osobně s co největším množstvím svých čtenářů, které má rád stejně jako oni jeho,“ zdůraznila Wasserbauerová.