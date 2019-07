Světlá nad Sázavou – Česká punk-rocková kapela Rybičky 48 vystoupí v sobotu 27. července večer na Sázavafestu ve Světlé nad Sázavou. Členové skupiny se rozhodli zapojit do evropské občanské iniciativy Konec doby klecové a spolu s dávkou dobré hudby přivezou na festival i petici proti klecovým chovům zvířat.

Kapela Rybičky 48. | Foto: Deník / Jaroslav Loskot

„Až do konce léta budete mít možnost v našem stánku podepsat petici proti klecovým chovům zvířat v Evropské unii. Pokud se po celé Evropské unii sesbírá do konce léta milion podpisů, Evropská komise se tím bude muset zaobírat. V současné době jich je už přes 900 tisíc,“ vyzdvihl frontman kapely Rybičky 48 Kuba Ryba. "Vy, co si myslíte, že chov zvířat v klecích už není pro 21. století, tak se stavte u našeho stánku,“ vyzval.