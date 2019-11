Chotěboř – Na události před třiceti lety vzpomněli lidé v Chotěboři. V předvečer kulatého výročí sametové revoluce se v místní sokolovně uskutečnil sametový festival. Nabídl pět kapel. Jeho vyvrcholením byl koncert Ivana Hlase.

Kapela Ivan Hlas Trio byla vyvrcholením Sametového festivalu v Chotěboři. | Foto: Miloš Novák

Třicet let svobody, třicet let demokracie a kapely, které mají k tématu co říct – to byl záměr města Chotěboř při pořádání akce. I proto v sobotu večer na pódiu nechyběl například Václav Blabolil alias Stoker One Man Band. Multiinstrumentalista nejenom excelentně hraje na několik nástrojů najednou, ale v roce 1985 podepsal Chartu 77, o čtyři roky později spoluzakládal Občanské fórum a poté i prověřoval činnost StB a Veřejné bezpečnosti. Byl vlastně jedním z těch, kteří odstartovali protestní akce v Chrudimi. „Zhruba v polovině náměstí jsme tehdy vyvěsili nesouhlas se zákrokem policie ze 17. listopadu, a tak to celé začalo,“ vzpomněl a zároveň dodal: „Já jsem nikdy politiku dělat nechtěl. Proto jsem se později věnoval prověřování činnosti bezpečnosti, protože mi to přišlo důležitý,“ řekl.