„Od roku 2005 jsou ceny za nejkrásnější knihy Podzimního knižního veletrhu předávány pod záštitou hejtmana Kraje Vysočina. Také v letošním roce byla soutěž jednou ze součástí doprovodného programu 29. Podzimního knižního veletrhu,“ informovala za organizátory, Krajskou knihovnu Vysočiny Miroslava Dobrovolná.

Zajímavé tituly ale mohli návštěvníci Podzimního knižního veletrhu najít i na stáncích jednotlivých nakladatelství. Známá pardubická spisovatelka a oceňovaná scénáristka Iva Tajovská, autorka seriálu Stopy života, nabídla letos svoje další dílo pod názvem Hořící nebe z nakladatelství Prostor, za což si vysloužila titul literární kometa roku.

„Ve druhé polovině roku 1944 Pardubice zažily bombardování Spojenci, kterým se až napotřetí podařilo dokončit likvidaci rafinerie vyrábějící syntetický benzín. Román je příběhem obyčejných lidí žijících v protektorátu i amerických letců vysílaných ke konci války z italských základen nad naše území, aby likvidovali průmysl zaměřený na válečnou výrobu. Lépe se píše o tom, co je autorovi blízké, o čem něco ví, k čemu má vztah. Já toto zaměření silněji pocítila až při psaní knihy „Odpusť, že jsem se vrátil. Hovořila jsem se ženou, která prožila bombardování Pardubic. Tato událost ji hluboce poznamenala na celý život. Začala jsem se pídit po bližších informacích a opět zjistila, co všechno nevím o svém rodném a do té doby pro mě zdánlivě málo zajímavém městě,“ popsala stručně obsah knihy autorka, která je členkou Střediska východočeských spisovatelů.

„Každá česká literární sezóna má svou kometu. Jednou je to Kateřina Tučková s Žítkovskými bohyněmi, jindy zas Alena Mornštajnová s Hanou. Letošní rok by tak mohl patřit Ivě Tajovské,“ prozradil o autorce kritik Svetozár Plesník.

Cena Kraje Vysočina za nejkrásnější knihu Vysočiny patří letos knize Archa Petrkov z nakladatelství Eliška Štěpánová Měsíc ve dne. Autorem je Josef Kroutvor

Publikace Archa Petrkov je podle autora připomínkou živé tradice, osudů a událostí a také poctou "klukům z Petrkova" - Jiřímu, překladateli kultovního Pourratova románu Kašpar z hor, a Danielovi, fotografovi, autorovi magických fotomontáží. Knihu doprovázejí texty editora Josefa Kroutvora, Miloše Doležala a Josefa Mlejnka.

Cena města Havlíčkův Brod za nejkrásnější knihu veletrhu putuje do nakladatelství Labyrint autorům Ondřeji Horákovi a Vojtěchu Šedovi za titul Průvodce neklidným územím II.

„Zaměřili jsme se na oblast architektury, na nejpozoruhodnější stavby a osudy jejich autorů,“ říkají o knize oba autoři Horák a Šeda. Cenu Tiskáren Havlíčkův Brod za nejkrásnější dětskou knihu z nakladatelství: Mladá fronta si odnesla Klára Smolíková za titul Pozor, v knihovně je kocour! Cena čtenářů Krajské knihovny Vysočiny a posluchačů Českého rozhlasu Vysočiny patří nakladatelství CBS Nakladatelství s.r.o. autorů Matúše Krajňáka, Kamila Glovni a Martiny Grznárové za titul Pelhřimovsko z nebe.