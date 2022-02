Legendární Vagon v Brodě: v devadesátkách se stály fronty na Macháčka i Billa

Na začátku letošního roku Viktor odeslal svou dramaticky laděnou skladbu pro akordeon, kterou nazval Vichřice, do německé soutěže Jugend komponiert. Jedná se o největší a nejprestižnější německou soutěž pro mladé skladatele ve věku od dvanácti do dvaadvaceti let.

Tříčlenná porota složená z renomovaných skladatelů v letošním ročníku hodnotila téměř dvě stovky sólových i komorních skladeb pro libovolné nástrojové obsazení či zpěv. „Velkým překvapením byl pro mladého akordeonistu výsledek celé soutěže,“ sdělil ředitel Macek. V obrovské konkurenci Viktor získal nejvyšší možné ocenění ve své věkové kategorii, stal se zároveň nejmladším oceněným skladatelem celé soutěže a obdržel pozvání a stipendium na skladatelskou dílnu do Německa. „V rámci týdenního pobytu na zámku Weikersheim tak bude mít letos v dubnu příležitost natočit oceněnou skladbu na CD a také vystoupí na slavnostním koncertě pro laureáty této soutěže.,“ dodal Macek.