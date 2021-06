Kromě dobových fotek okukují i ilustrace nadaného okrouhlického rodáka. K vidění jsou jak jeho známá díla, tak skici, které nakreslil už ve svých deseti letech. „To je hezký, ten byl dobrej,“ oceňuje jeden z přítomných školáků.

Aby byl Zrzavého obraz kompletní, nechybí ani knihy, které měl rád. Například verneovky. „Ty také ilustroval?“ ptá se mladý muž. „Ne, ty jen patřily k jeho nejoblíbenějším. Četl je i v originále, protože uměl perfektně francouzsky,“ vysvětluje Langpaul.

Z komentované prohlídky si děti neodnášejí jen kulturní zážitek, ale i něco na památku. Ladislav Langpaul totiž každému věnuje knihu Lucie a modrý kůň, kterou sám napsal. „Omlouvám se, ale žádní supermani v tom nejsou,“ upozorňuje při předávání. Soudě dle reakce žáků to ale nebude až takový problém.

Společně strávený čas hodnotí kladně děti i autoři výstavy. „Mile mě překvapili. Byli to samí kluci, tak jsem si říkal, že je knihy moc zajímat nebudou, ale opak byl pravdou. Dokonce se bavili i o ilustracích. Bylo to bezvadné a já jsem opravdu spokojený,“ pochvaluje si Langpaul.

Okrouhlická základní škola byla první, která zavítala na tuto výstavu. Rozhodně ale ne poslední, protože se sem chystají i další. Všechny bude provázet právě Ladislav Langpaul a jeho kolega ze spolku Jaroslav Šoupal. „Jsme rádi, že se to podařilo takto zrealizovat,“ shodují se.

Nejsou to ale jen školáci, pro které je expozice určená. Prohlédnout si ji může každý, kdo do havlíčkobrodské knihovny v následujících dnech zavítá. Výstava potrvá až do konce června.