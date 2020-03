„Chtěli jsme k nám do kina dostat především snímek Dcera, protože nám přišlo skvělé, že jeho autorka získala tolik cen a konce byla nominovaná i na Oscara. Shodou okolností jsme se zrovna nachomýtli k cyklu Trojhlas,“ popsala za MKDO Havlíčkův Brod Michaela Krpálková.

K filmu dcera tak přibyly další dva snímky a dokonce i putovní výstava filmových loutek a scén ze všech třech děl. „Za to jsme strašně moc rádi, protože jsme jediní na Vysočině, kteří návštěvníkům nabízí film i výstavu. Jsme opravdu pyšní, že se řadíme k městům jako je třeba Praha, Brno, Olomouc, Bratislava nebo Vídeň. Dá se říct, že jsme součástí mezinárodního turné,“ usmála se Krpálková.

Celkově tak na příchozí čeká necelých čtyřicet minut promítání plus čas strávený prohlížením výstavy. „Je to takový příjemný projekt. Říkala jsem si, proč by Broďáci museli jezdit za vyšší kulturou třeba do Kutné Hory, když některé věci můžeme udělat i u nás,“ pověděla Krpálková.

Výstava zůstane v havlíčkobrodském kině až do 13. dubna. Filmy budou promítat dnes a v pátek 20. února od 19.30 hodin. „Jsme s produkcí domluvení, že bychom je mohli zopakovat ještě v dubnu. Uvidíme podle zájmu,“ dodala Krpálková.