Chotěboř – Netradiční spojení muzikantských osobností nabídl nedělní program v chotěbořském Panském domě. Na jednom pódiu se sešli legendární houslista Jan Hrubý, kalifornský kytarista, zpěvák a skladatel Jesse Ballard a berlínský jazzový saxofonista s českými kořeny Joe Kučera. Takřka intimní představení nabídlo delikátní hudební zážitek.

Mladé hudebnice ze skupiny Family Trio zahájily nedělní program. | Foto: Miloš Novák

„Pro muzikanta je to to nejlepší, co může slyšet,“ vyjádřil se po koncertu chotěbořský hudebník Libor Lorenc, který působí v kapele Shout The Blues Band. „Křišťálově čistý zvuk, napříč prolínající se žánry, notná dávka improvizace – toto si mohou dovolit jen opravdoví mistři,“ nadšeně popsal.