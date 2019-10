Havlíčkův Brod – V kavárně u Hejkala se ve čtvrtek 3. října sešli šikovní malí výtvarníci, kteří se podíleli na ilustracích nové knihy spisovatelky Markéty Hejkalové s názvem Hejkal se nesmí bát. Celkem se v knize objevilo pětaosmdesát obrázků od dětí ve věku od tří do patnácti let.

Vyhlášení výtvarné soutěže Hejkal se nesmí bát. | Foto: Deník / Jana Kudrhaltová

Soutěž vznikla v rámci celoročního projektu Ilustrace do knihovny. „Děti díky němu tvořily ilustrace do knihy a zvali jsme i ilustrátory k nám do knihovny. Obrázky nosily buď přímo do knihovny, nebo je posílaly poštou. Nakonec se nám jich sešlo 187 a z nich porota, ve které byla i samotná paní Hejkalová, vybrala 85 obrázků, které jsou v knize,“ přiblížila Lenka Živná z dětského oddělení Krajské knihovny Vysočiny Havlíčkův Brod.