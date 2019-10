V okolí Lipnice se natáčí detektivní seriál Dáma a král

Lipnice nad Sázavou – To, že město Lipnice nad Sázavou a jeho okolí, včetně hradu, padlo už dávno filmařům do oka, to už dávno není nic nového. Potkat lidi od filmu je možné na Lipnici i tento měsíc. Natáčí se tady pro komerční televizi jeden z dílů televizního detektivního seriálu Dáma a král.

Další díl detektivního seriálu se točí na Lipnici. | Foto: Archiv TV