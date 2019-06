Lidé si její hlas vybaví z kultovního sitkomu Ženatý se závazky. „Tehdy byl seriál hodně populární. V restauraci dokonce chtěli, abych si jídlo objednávala jako Peggy,“ přiznává Valerie. Jako dítě vyrůstala na Moravě, její rodiče pracovali v zemědělství. „Když se nás ve škole ptali, co dělají vaši rodiče, řekla jsem, že maminka pracuje jako dojnice. Nějak jsem to v té době nerozlišovala,“ vzpomíná se smíchem.

K herectví se dostala trochu oklikou. „Chodila jsem do tanečního a pěveckého kroužku. Moc mne to však nebavilo, protože když došlo na tanec, musela jsem vždycky dělat kluka. Paní učitelka se proto rozhodla, že budu celý ten program uvádět. A tam mě to chytlo,“ vybavuje si první nesmělé krůčky směrem k divadlu. Poté se dala na recitaci. Její sugestivní a dospělý projev natolik zaujal, že vyhrávala jednu soutěž za druhou.

Sama však říká, že to v dětství měla trochu těžké. „Byla jsem malá, tlustá, okatá – možná i proto mne nevzali na pedagogickou fakultu. Tak jsem zvolila gymnázium, tam se na vzhled tolik nekoukalo,“ směje se.

Improvizace? Nepřichází v úvahu

Na prknech divadla se poprvé představila 1. října 1986. A byla prý hodně nervózní. Není se čemu divit, obsadili ji do slavné inscenace Přelet nad kukaččím hnízdem. „Roli Nicholsona hrál Alois Švehlík, Indiána Boris Rösner, vrchní sestru Věra Galatíková. To byla jména!“ říká Valérie Zawadská.

Oblíbená herečka patří ke staré herecké škole, jak sama říká. Jejím základem je perfektní příprava a téměř nulová improvizace. Pod hlavičkou Divadelní společnosti Jana Hrušínského deset let úspěšné ztvárňuje roli ve hře Paní Plukovníková, kde exceluje s Jiřinou Bohdalovou. „Hrát s ní je neuvěřitelné potěšení. Je to tak energická dáma a plná života! Rozumíme si a na jevišti se absolutně doplňujeme. Okno? To se nám snad nikdy nestalo. Jediné, z čeho mám strach, je to, jestli se i po těch letech vejdu do toho prvního kostýmu,“ usmívá se.

Nekuřte tady!

S hrou Paní Plukovníková se pojí mnoho zážitků. Hraje tam v minisukni a zapaluje si jednu cigaretu od druhé. „Když jsem si připalovala čtvrtou, z hlediska se najednou ozvalo: „Prosím vás, už přestaňte, kdo to tady má vydržet.“ Na plakátech je ale upozornění, že v inscenaci se kouří. Po chvilce paní naštvaně odešla. Dokonce prý chtěla vrátit peníze,“ vzpomíná.

I v dabingovém studiu se občas přihodily zajímavé věci. Hlavně s už zmiňovaným Borisem Rösnerem. „On i ty postsynchrony ohromně prožíval,“ prozradila. „Hlavně takové milostné scény. Ještě týden jsem měla na zadku modřinu, jak mne jednou plácnul,“ směje se.

Valérie Zawadská se už těší na prázdniny. Říká, že nebude nic dělat, pouze zavařovat a připravovat marmelády.