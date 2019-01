Pohleď – Staročeské Velikonoce na Michalově statku v Pohledi se tradičně konají v sobotu 4. a v neděli 5. dubna.

Michalův statek v Pohledi. | Foto: DENÍK/Petr Stránský

Otevřeno bude od 10 do 17 hodin. Akci pořádá Spolek pro obnovu Českého království.

Letošní sezóna na Michalově statku začne tradičně na velikonoční svátky. „Je to první sezóna, co se nám dostalo cti být oceněni statutem Národní kulturní památka," prozrazuje starosta a zároveň správce statku Jindřich Holub. A prozrazuje program. „Nahlédneme opět do života obyvatel selského statku o velikonočních svátcích v časech před zrušením poddanství v Čechách."

Vyzdobená světnice s prostřenou tabulí ukáže, co se o Velikonocích jedlo a pilo. Pokud to dovolí podmínky, na dvoře budou k vidění i ukázky některých jarních prací a příprava polního nářadí.

„A dá-li Bůh, uvidíte čerstvě narozené tele od naší krávy původního českého plemene Česká červinka," uzavírá svou pozvánku starosta Holub.

V sobotu již tradičně vystoupí folklorní soubor Škubánek se svým velikonočním programem. Nechybí v něm vynášení smrtky, dívčí koleda s novým lítem, obchůzka s řehtačkami a a podobně. Po oba dny bude hrát Kočovné loutkové divadlo Rózy Blechové premiéru hry o Režné paní podle místní pověstí. V přilehlé staročeské hospodě mohou zájemci ochutnat tradiční velikonoční jídla.