Mágové z Agarveny jsou volným pokračováním čtyřdílné série Klobouky z Agarveny. „Věděla jsem, že příběh klobouků už je uzavřený a nechci v něm dál pokračovat. Agarvena je však úžasný svět, a má skvělý ohlas. Nechtěla jsem ho proto opouštět, a tak jsem do něj zasadila i děj mágů,“ popisuje Markéta Prášková vznik knihy.

Ačkoliv kniha souvisí s kloboukovou sérií, dává význam i bez předchozí četby. „Ti, kteří četli klobouky, určité hrdiny poznají. Rozhodně to ale není tak, že by nutně museli všichni znát první sérii. Mágové fungují samostatně. Podle mě by kniha neměla být příliš otevřená, ale měla by mít jen lehce nahozenou nitku do dalšího dílu,“ vysvětluje spisovatelka.

Zkušenější čtenáři v ní určité postavy poznají. „Aktuální hlavní hrdinové byli v předchozí sérii zmínění jen okrajově. Teď vyrostli a prožívají strasti dospělých. Dá se říct, že stejně jako zestárla Agarvena, tak zestárli i její čtenáři. Kniha je totiž doporučená až od třinácti let,“ upozorňuje učitelka prvního stupně.

Druhý díl už je napsaný

Stejně jako u první série ani u této nezůstane jen u jednoho dílu. „Už mám napsaný druhý díl, který se mi osobně líbí ještě víc. Teď se uvidí, jak se bude prodávat ten první a podle toho se nakladatelství rozhodne pro případné pokračování,“ nastiňuje své další plány.

Knihy Markéty Práškové nečtou jen teenegaři, ale i dospělí a důchodci. „Ačkoliv se to spoustě lidí nezdá, Češi mají k fantasy poměrně blízko. Máme spoustu skvělých filmů, které jsou tak trochu fantasy nebo scifi, třeba Arabelu, Křečka v noční košili nebo Pane, vy jste vdova, Což takhle dát si špenát, Jak utopit doktora Mráčka a celá řada dalších. Nechybí v nich humor, nadsázka ani ironie. A to se do svých knih snažím dávat i já,“ svěřuje se Prášková.

„Myslím si, že mě od ostatních odlišuje právě můj styl psaní. Moje postavy nejsou černobílé. Měla jsem štěstí, že možná právě tím se mi povedlo zaujmout nakladatele. Dnes to mají začínající autoři velmi těžké, protože rukopisů je opravdu spoustu,“ přemítá spisovatelka, mezi jejíž oblíbené autory patří třeba Terry Pratchett.

V dětství přitom čtení nesnášela. „Pletla se mi písmenka a na konci první třídy jsem stěží přečetla větu. Nebavilo mě to. Vše se zlomilo v sekundě na gymplu. Byli jsme na horách, kamarádka s sebou měla dobrodružnou knížku, půjčila mi ji a mě to opravdu pohltilo. Teď už čtu úplně všechno a poměrně často,“ vzpomíná.

Psát začala ve třinácti

Kromě četby ji pohltilo i psaní. „Velmi živelně jsem začala psát ve třinácti letech. Pak jsem si dala pár let pauzu kvůli maturitě, ale na vysoké škole jsem se k tomu vrátila. Zkusila jsem svůj rukopis poslat do nakladatelství a oni ho k mému velkému překvapení vzali. První knížka mi tak vyšla v roce 2007,“ vypráví Prášková. Tou byl právě první díl Klobouků z Agarveny.

Dopředu svoje knihy konzultuje jen se dvěma nejbližšími lidmi. „Než je pustím do světa, musím být vnitřně srovnaná s každým slovem, které v nich je. Teprve pak je dám přečíst manželovi, který je češtinář a udělá mi i korekturu. Následně ji čte moje kamarádka, která se soustředí na obsah. Nikomu jinému je před vydáním číst nedávám,“ prozrazuje spisovatelka.

V budoucnu by chtěla vydat i knihu zcela jiného žánru, než je fantasy. „Už ji mám rozepsanou. Jsou v ní dvě dějové linie. Jedna se odehrává v současnosti a druhá v padesátých letech minulého století. Je to takové propojení babičky a vnučky, která postupně odkrývá babiččino tajemství. Sice je to vážnější kniha, ale věřím, že si také najde své čtenáře,“ dodává Prášková.