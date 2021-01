VIDEO: Muzea i galerie na Vysočině jsou zavřené, zájemci o výstavy musí na web

/FOTOGALERIE/ Lidem na Žďársku chybí kulturní vyžití. Zavřená muzea, galerie, divadla, kulturní domy… To vše kdysi patřilo k běžnému životu místních. „Už se to táhne moc dlouho. Sice jsem na výstavy nikdy moc nechodil, to spíš manželka, ale teď bych si klidně na nějakou zašel. A manželce to chybí obzvlášť, ta s kamarádkou vymetla kdeco,“ usmál se Radek Mach ze Žďáru nad Sázavou.

Výstava v Horáckém muzeu Šité/žité. | Video: Youtube kanál Město Nové Město na Moravě

Kulturní stánky se snaží zprostředkovat výstavy a další aktivity alespoň online. „Natočili jsme a nafotili výstavu fotografií v knihovně. A fotíme a točíme i další. Pak je zveřejníme na webové stránce města. Ale není to ono. Výstava, divadlo nebo koncert jsou postaveny na tom, že se tam člověk potká s ostatními. Takto musíme všichni trávit čas v online prostoru,“ povzdechl si Daniel Šimek z Novoměstských kulturních zařízení. Také Horácká galerie v Novém Městě na Moravě nabízí na svých webových stránkách videa a fotografie výstav. „Máme tam například videomedailon kurátora výstavy o Bedřichu Rozehnalovi, který byl architektem navrhujícím zejména zdravotnická zařízení. Na našich webových stránkách jsou ale spíše jen náhledy výstav. U všech expozic nejde udělat online verze,“ podotkla Eva Kulková z Horácké galerie. Další vysočinská nemocnice volá o pomoc. Do Nového Města nastoupí hasiči Přečíst článek › Některé výstavy jsou ovšem naopak pro podobné zpracování doslova stvořené. „Do konce ledna hostíme výstavu Chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy nazvanou Proměny krajiny. Ta je přímo dělaná online. Návštěvníci našich stránek si tak mohou prohlédnout všechny informační panely,“ upozornila na právě probíhající expozici Eva Kulková. Seriál i podcasty Regionální muzeum města Žďáru nad Sázavou rozjelo aktivity na svých webových stránkách i na Facebooku. „Na muzejním Facebooku právě skončil čtyřiačtyřicetidenní seriál o adventních a vánočních zvycích a tradicích. Natočili jsme podcasty a zavedli jsme i takzvaná muzejní okénka. Lidé k nám mohou nahlédnout alespoň zvenčí,“ uvedl muzejník Stanislav Mikule. Muzejníci ani v době uzavření muzea nezahálí. Práce mají stále dost. A zapojili se i průvodci. „Pracují například na digitalizaci katalogů, přepisování nejstarších knih a podobně. Dělají to, na co většinou není čas. A přece se to musí udělat,“ vysvětlil Stanislav Mikule. Igráčci Kašpar, Melichar a Baltazar přidají peníze do tříkrálové sbírky Přečíst článek › Muzejníci chystají i nové projekty. Jedním z nich jsou pracovní listy pro výuku žáků základních škol. „Domluvili jsme se s učiteli na tom, že pro ně vypracujeme pracovní listy. Budou se vztahovat k dějinám města a regionu a předáme je pak žďárským školám,“ informoval muzejník. Pracovní listy nebudou školám sloužit jen po dobu uzavření muzea, ale budou koncipovány tak, aby sloužily žákům i v dalších letech. „Budou jim pomáhat ve výuce. Zpracujeme různá témata, například konec druhé světové války ve Žďáře nad Sázavou nebo žďárský znak. Jak vypadá a jaký byl jeho vývoj a podobně,“ vyjmenoval některá z témat pracovních listů Stanislav Mikule.

Pomůžeme vašemu novoročnímu odhodlání. Předplaťte si Deník.cz a získejte neomezený přístup k unikátnímu seriálu o hubnutí. Více zde .

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu