/FOTO, VIDEO/ Do havlíčkobrodského kulturního domu Ostrov přijela v pátek 31. ledna legendární britská rocková kapela Uriah Heep. A to především díky tříletému úsilí a jednomu velkému snu ředitele Ostrova Antonína Axmana.

Koncert legendární rockové skupiny Uriah Heep v Havlíčkově Brodě. | Video: Deník / Jana Kudrhaltová

„Bez Tondy by se tento koncert nekonal. Chtěl bych mu poděkovat, že dokázal vše zajistit a uspořádat. Když za mnou přišel poprvé a řekl, že by u nás mohli zahrát Uriah Heep, tak se mi do toho moc nechtělo. Naštěstí mě ale přesvědčil a musím říct, že vidět takovéto legendy v Havlíčkově Brodě bylo něco úžasného,“ prozradil majitel KD Ostrov Miroslav Jinek.