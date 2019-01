Havlíčkův Brod – Město Havlíčkův Brod „zraje" a je v něm spousta „prázdného místa". A to je výzva.

Foto: Jaroslav Mareš

I tímto symbolickým sdělením oznámil havlíčkobrodský profesionální hudebník Martin Petrák, že se ujal, a to jako organizátor, dramaturg a současně i ředitel v jedné osobě, úvodního ročníku jazzového festivalu FESTJAZZ 2012. Ten se uskuteční ve dnech 6. až 10. listopadu ve Skautském klubu v Havlíčkově Brodě.

„Půjde o zcela nový festival na Vysočině. Chceme jazzovému publiku, a nejen jemu, představit to nejlepší, co je v současné době na české profesionální jazzové scéně k mání, včetně první dámy českého jazzu, Jany Koubkové," uvedl Petrák. Ten dodal, že jazzový festival je jednou z mnoha aktivit, prostřednictvím kterých by chtěl kulturní život v Havlíčkově Brodě, se kterým je osobně úzce spjat, v budoucnu uskutečnit.

„První ročník nabídne program zaměřený nejen na jazzovou elitu, ale také na mladé interprety a jejich projekty. I díky nim festival představí nekonečnou rozmanitost, kterou tato hudba nabízí," pokračoval Petrák. Ten na dramaturgii svého festivalu pracoval více než jeden rok. Zúročil také zkušenosti a kontakty, které získal pořádáním jiných hudebních akcí v rámci celé republiky.

„FESTJAZZ si pro první ročník zvolil formát jednoho koncertu pro každý večer doplněný o rádiové vysílání jazzové hudby před, během pauz a po koncertu. Každý večer bude také, a to již hodinu před začátkem koncertu, otevřena festivalová kavárna," přiblížil Petrák.

FESTJAZZ 2012 chce zaujmout i příznivými cenami. Řekla to i obchodní ředitelka festivalu, Jana Hylišová.

„Pořadatelé nabídnou vstupné v několika pásmech: cenově výhodnou abonentní vstupenku, vstupenku na jednotlivé koncerty a zlevněnou vstupenku na jednotlivé koncerty pro studenty a seniory. Předprodej byl zahájen 10. září, a to v krajské knihovně a kavárně Vysočina v Havlíčkově Brodě," upřesnila Hylišová s tím, že držitelé průkazů ZTP a ZTP/P mohou na festival zcela zdarma.

Veškeré informace o festivalu, který kromě sponzorů grantem podpořila i havlíčkobrodská radnice, uvádějí stránky: www.festjazz.cz.

Martin Petrák o festivalu také říká:

„Představí publiku rozmanitost jazzu: živočišný hard bop a současný mladý jazz nabídne MARTIN BRUNNER TRIO, osobitý kinder jazz zazní v podání FANFÁNA TULIPÁNA, poetický jazz-barokní crossover předávají TRANSITUS IRREGULARIS a jazzové styly a etnické vlivy mísí JANA KOUBKOVÁ QUARTET. Kromě toho je připravena i RETRO CAFFÉ LOUNGE a s ní i swing, soul, groove, funk a další styly 50., 60., 70. a 80. let."