Na přehlídku předložilo trofeje k hodnocení 86 z 92 uživatelů honiteb, hodnocení trofejí provedla odborná komise. Kromě medailí trofejních se letos poprvé udělovaly i pamětní medaile. Ocenění získalo sedm trofejí srnců obecných, a to třikrát zlatou, třikrát stříbrnou a jedenkrát bronzovou medailí, dále tři trofeje daňka, a to dvakrát zlatou a jedenkrát stříbrnou medailí.

Oceněny byly rovněž dvě trofeje muflonů, a to jedenkrát zlatou a jedenkrát bronzovou medailí, jedna trofej jelena lesního, a to bronzovou medailí, jedna zbraně kňoura stříbrnou medailí, pět lebek lišek obecných, a to jedenkrát zlatou, jedenkrát stříbrnou a třikrát bronzovou medailí, dvě lebky jezevce lesního, a to dvakrát zlatou medailí.