Jste na Sázavafestu poměrně pravidelnými interprety. Vracíte se sem rádi?

M: Rozhodně. Ono je to od Prahy kousíček, takže to není žádný velký návrat. Respektive je to takový velký návrat na krátkou vzdálenost. Poprvé jsme na Sázavafestu hráli, kdy se ještě konal v Sázavě, takže už jsme pamětníci. Jestli dobře počítám, tak letos už to byl náš desátý Sázavafest.

Můžete říct, který ročník vás bavil nejvíce?

Z: Já se přiznám, že mně to splývá. Za týden už si nevybavím, jaké to na koncertě bylo.

M: Tohle je super fesťák, ale nejraději jsem míval, když byly ještě v Sázavě. Sázavafest v Sázavě, to zní prostě dobře.

Z: To máš recht, ty byly dobrý.

Máte raději menší festivaly, nebo tyto velké?

Z: Já nejraději hraju na takovýchto festivalech, ale Sázavafest podle mě není až tak velký.

M: Tohle je ideál, takový krásný zlatý střed. Řekl bych, že je to tady komfortní pro všechny.

Vy Zdendo, pocházíte z nedaleké Věže. Podíváte se ještě občas na Havlíčkobrodsko?

Z: Mám tady rodiče a chalupu, takže sem budu jezdit asi pořád. Vysočinu mám rád.

Zvete na chalupu i ostatní kluky z kapely?

Z: Kdysi jsme jezdili do Věže na soustředění, ale ten baráček, kde se to odehrávalo, jsme už prodali.

M: Policajtovi, to je důležité říct! Deset let jsme zkoušeli v baráku, kde se děly různý věci, a pak to po nás koupil policajt. (smích)

Jak se vlastně kluk z Vysočiny dal dohromady s Pražáky?

Z: Šel jsem do Prahy na školu a tam jsem poznal kluky. Oni vyloženě hledali někoho, jako jsem já. (smích)

M: Kecá, máma mu sbalila uzlíček, tři buchty a šel kolem Sázavy, napojil se na Vltavu, dorazil do Prahy a my jsme tam akorát stáli a sháněli bubeníka.

Fungujete spolu už třiadvacet let. Měli jste někdy v kapele nějakou krizi?

M: Výjimečně se shodneme, jinak to jsou jen neshody. Je to zkrátka permanentní vážná krize, ale občas se zablýská na lepší časy. (smích)

Změnila se za tu dobu vaše tvorba?

Z: Určitě, protože jak stárnu, tak jsem pomalejší a nechce se mi hrát rychle.

M: A to má samozřejmě vliv na texty… Teď už je to trošku televize Šlágr.

Z: Tak já jsem z tý vesnice, tak mám k dechovce vztah.

M: Wohnout je prostě složitá cesta od dechovky k dechovce. (smích)

Proč jste si začali říkat zrovna Wohnout?

M: To nás napadlo asi v patnácti letech, kdy jsme zakládali fiktivní kapelu, se kterou jsme odehráli jeden koncert. Pak se rozpadla. Po deseti letech jsme znovu začínali, měli jsme první koncert v současné sestavě a pořadatelé se nás ptali, jak se jmenujeme. A my jsme říkali: Nevíme, ještě jsme se nedohodli. Padaly různé názvy, z nichž všechny se mi teď zdají daleko lepší než Wohnout. To je šílenej název. Tenkrát jsme nepředpokládali, že to dotáhneme někam dál a říkali jsme si, že na jeden koncert to nevadí. Dneska bych věděl o daleko lepších názvech, ale Wohnoutu už se člověk nezbaví.

A to dvojité véčko má nějaký zvláštní význam?

M: To jsme se tenkrát jen chtěli posunout blíž k Americe.

Co chystáte do budoucna? Můžeme se těšit na nějaké nové album?

Z: Rádi bychom ho udělali za rok nebo za dva.

M: Teď je vlastně první okamžik, kdy o něm mluvíme. Plánujeme ho, ale je to stejné jako když někdo plánuje umřít – ví, že k tomu dojde, ale nemluví se o tom.

Máte už připravené i nějaké nové písničky?

M: Máme připravené skvělé písničky, ale ještě nepřišel jejich čas. Skládání je dlouhý proces. Jsou písničky, které děláte třeba dva roky, a pak jsou písničky, které jsou hotové za čtrnáct dní. To jsou ale fakt výjimky. V momentě, kdy člověk ví, že by chtěl vydat desku, tak si fakt musí sednou minimálně rok a půl předem a začít na tom dělat. Hudba není jen o tom, že se kalí, najednou přijde nápad a máte nový hit. Je tam tisíc slepých cest, kterými si člověk musí projít.

Dá se říct, která písnička má pak větší úspěch u lidí? Jestli ta, která vám dala zabrat, nebo momentální nápad?

M: Třeba Svaz českých bohémů vznikl asi za tři týdny. Já neříkám, že je to naše nejhodnotnější písnička, je tam spoustu jiných, ale u lidí asi vede. Tohle je ale výjimka, většinu našich hitů jsme skládali rok, rok a půl.

A kterou vaši písničku máte nejraději vy?

Z: U mě se to mění, ale aktuálně mám nejradši Depardieu.

M: To se shodneme. Výjimečně…

Z: Konečně jsme se za třiadvacet let shodli. (smích)

M: Nevím, jak se poslouchá lidem, ale strašně dobře se hraje a je tam spoustu příjemných změn. Je to bráchova (Jan Homola – zpěvák a kytarista kapely Wohnout, pozn. red.) písnička, takže se nijak nechlubím. Naopak třeba Banány jsou strašnej voser. To je písnička z naší první desky, lidi ji mají rádi, ale na kytaru je to ostrý tempo a člověk musí fakt kmitat.

Co vás čeká po letních festivalech?

M: Od podzimu jedeme šňůru k naší poslední desce a pak plánujeme udělat akustickou šňůru. Po naší sedmé desce jsme totiž začali předělávat pár písniček do akustické podoby a vyrážíme s nimi na koncerty. Tohle bude už naše čtvrtá štace.

Z: U nás je ten systém dost čitelný. Vydáme desku, pak k ní zhruba dva roky jedeme koncerty – to je taková doba, kdy člověk objede fakt celou republiku – potom následuje akustická šňůra a pak vydáme další desku.

Máte vůbec čas na dovolenou?

M: Teď nám zrovna jedna skončila. Další máme v říjnu, takže čas na odpočinek určitě je.