Nyní zámek nabízí návštěvníkům zcela novou expozici, která mapuje život a dílo Riegra i Palackého. Prohlídka zámku je s audio doprovodem v podání historika Jiřího Štaifa z Univerzity Karlovy, v češtině, němčině i angličtině. Expozice je návštěvníkům přístupná do konce září pouze o víkendu od 10 do 17 hodin.

V roce 1948 byl zámek Bohumilu a Vladimíře Riegerovým objekt vyvlastněn a později zde vzniklo muzeum historie české hudby, doplněné o pracovny obou významných českých politiků. Roku 1994 byl malečský zámek v restituci navrácen docentce Věře Macháčkové.

Zámek v Malči byl 40 let letním sídlem F. L. Riegra a posledních 14 let svého plodného života i zázemím jeho tchána, Otce národa Františka Palackého. V roce 1992 se v restituci vrátil jejich potomkům, kteří od té doby financují jeho rekonstrukci. „Nebyla to zřícenina, ale jeho stav nebyl slavný. Pracovna Františka Palackého jediná přežila nedotčená všechny režimy, to ostatní jsme dávali pracně dohromady," uvedl Václav Macháček Rieger, který deset let připravoval na zámku otevření památníku. František Ladislav Rieger je jeho prapraděd a Palacký praprapraděd. Ve špatném stavu byla střecha budovy a zatékalo do ní, spodní část zámku trpěla vlhkostí kvůli spodní vodě.

Většina předmětů, které si mohou návštěvníci prohlédnout, jsou upomínky na české velikány a pocházejí z majetku rodiny. Chloubou je pak nově vzniklá zámecká knihovna. „Zdědili jsme na 9 500 tisíce svazků, které byly v zoufalém stavu rozeseté po celém domě," svěřil se současný majitel zámku.