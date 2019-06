Zpřístupněny jsou opět Expozice historického evropského skla včetně muzea Světelska, expozice historických hodin, barokních obrazů, figurálního porcelánu a bronzových plastik ze soukromých sbírek včetně pokojů R. Morawetze. Zejména pro děti se opět otevřou expozice Dětské království a pohádkový okruh Na Sázavě. V nabídce bude výstava Jak se žilo na zámku v době první republiky a chybět nebude hra Exit games.

Když v červnu 2014 noví majitelé světelského zámku zpřístupnili veřejnosti zrekonstruované východní barokní křídlo zámku s expozicí historického evropského skla, těžko si mohl někdo představit, kam až jejich smělé plány dosáhnou. Tím rokem začala pro zámek nová éra, když současní majitelé mu navrátili jeho kouzlo.

Dnes je vyhledávaným místem odpočinku a zábavy, když nabízí hned několik prohlídkových tras v kompletně opravených prostorech, chloubou je zrekonstruovaný Rytířský sál, který je největším a nejkrásnějším sálem zámku. Z větší části má zámek novou venkovní fasádu, kompletně bude dokončena do konce letošního roku. A to není vše, v nabídce je ubytování v luxusních apartmánech s jedinečným výhledem do zámeckého parku, občerstvení v útulné kavárně, nechybí infocentrum, show-room s ukázkou krásného regionálního skla.

Již tradičně zámek připravil na léto bohatý kulturní program. Zde je nabídka pro první polovinu prázdnin. 29. června proběhne Dětská pohádková noc, kdy budou mít děti možnost putovat zámkem s pohádkovými postavičkami. V červenci tady bude komponovaný pořad Divadelní noc. V rámci tohoto programu budou mít návštěvníci možnost vydat se na dobově oživenou cestu do minulosti a prožít 600 let historie zámku od dob Buriana III. Trčky z Lípy až po Richarda Morawetze. Na oba tyto programy bude nutná rezervace. Jak řekla sama majitelka zámku paní Degerme, je to pozvání k návštěvě zámku a vybídnutí k prožití chvil plných zábavy, poučení a krásného odpočinku.

Jiří Víšek