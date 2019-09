Mottem letošního ročníku veletrhu jsou Zločiny a tresty. „Zločin a trest Fjodora Dostojevského je jeden z největších světových románů. Motto je poctou velké literatuře, otevírá téma vin a odpouštění v novější i dávné historii a v mezilidských vztazích, a odkazuje na detektivky a kriminální příběhy, které zaujímají čím dál větší část knižní produkce,“ přiblížila ředitelka Podzimního knižního veletrhu Markéta Hejkalová.

Většina návštěvníků si z letošního veletrhu odnese víc knih, než za kolik zaplatí. Neznamená to, že by měli knihy krást, aby se přiblížili k mottu veletrhu, nýbrž to, že nakladatelé si pro ně letos připravili mnoho akcí a dárků. Každý, kdo si na veletrhu koupí aspoň dvě knihy, si při odchodu může vybrat dárek - jednu knihu z nakladatelství Paseka zdarma,“ vysvětlila Hejkalová. Další stovky odměn čekají na návštěvníky veletrhu při tradičním losování.

Kromě toho je každá dvoudenní vstupenka slosovatelná a spolu s ní návštěvníci získají i kupony na slevy u sedmi nakladatelů, volnou vstupenku do Muzea Vysočiny a Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě a Galerie 8smička v Humpolci.

Ceny si ale mohou odnést i samotní autoři a nakladatelé. Partneři veletrhu jim udělí ceny za nejkrásnější knihy tohoto ročníku. „Soutěž pořádá Krajská knihovna Vysočiny pod záštitou hejtmana Jiřího Běhounka, předsedou poroty je Miloš Doležal,“ sdělila Hejkalová.

Celkem je přihlášeno 163 vystavovatelů. „K dlouhodobým a tradičním nakladatelstvím patří Academia, Host, Argo, Moba, Munipress, Karolinum, Portál, Dauphin, Olympia, Paseka, Šulc - Švarc, Meander nebo třeba Petrkov. Letos přibylo překvapivě hodně nových vystavovatelů, jako jsou Deník N, jakost, Didaktická hra, CBS, Nemohu jinak, Leges, Usborne Books, Prostor, Naše vojsko, Beskydy, Jonathan Livingston a Bylo nebylo,“ vyjmenovala Hejkalová.

Nebude chybět ani bohatý doprovodný program, který je tradičně určen jak odborné, tak široké čtenářské veřejnosti. „Zejména knihovnické veřejnosti je určen celostátní akviziční seminář a následný nakladatelsko-knihovnický aperitiv, Čtenářské lekce z nakladatelství Meander, přednáška o využití komiksu nejen v knihovnách. Letošní novinkou je ‚odborný program pro děti‘ - Dílna malého novináře s Michaelou Veteškovou,“ lákala Hejkalová.

„Patrně nejoblíbenějším doprovodným pořadem veletrhu je přednáška profesora Martina Hilského. Ta letošní má název Shakespearovy Čechy aneb Zimní pohádka. Mnoho posluchačů jistě přiláká i přednáška Jiřího Grygara o astronomických novinkách. A mnoho dalších spisovatelek a spisovatelů,“ dodala ředitelka brodského knižního veletrhu.