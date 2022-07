Výroba vykuřovadla není vůbec nic těžkého. Stačí si natrhat (nebo koupit) preferované byliny a nechat je do druhého dne povadnout. Následně je seskupte do jednotlivých svazků, které by měly být maximálně 3 centimetry silné, a to tak, jak si myslíte, že vám budou vonět, nebo podle záměru, jaký s nimi máte.