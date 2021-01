Zdroj: Deník / Štěpánka Saadouni

Řekli jsme jí tehdy, že ji nedáme, jenže to jsme ještě netušili, co bude následovat. Já, Alenka Caklová, Jan Pavlík, Pavel Roško i někteří další jsme nedaleko ohniště najednou do něčeho narazili, co nás nepustilo dál. Zůstali jsme stát a pak začali couvat, protože jsme dostávali podvědomé povely: ´Nesmíš tam.´ Najednou jsme dostali uvnitř strach a nezmohli se vůbec na nic.