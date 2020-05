Divadýlko Mrak: Pohádky vkládají dětem do duše víru v dobro

Pohádky jsou pro lidi důležité. Dětem, do jejich podvědomí ukládají věčnou víru v dobro. V dospělých, víru v dobro stále oživují. Čtyři ocenění ze sedmi získalo na 29. ročníku profesionálních zájezdových divadel aneb divadel malých forem, Miniteatro Jiřího Tibitanzla v Havířově Divadýlko Mrak, které oslavilo už už 25 let existence. Jedinými zakladateli a herci divadelního souboru jsou Yvona Kršková a Josef Melena. Po absolvování Lidové konzervatoře začali hrát pohádky z autorské dílny. Když společně začínali, škarohlídi jim prorokovali rychlý konec a ejhle, vydrželo jim to čtvrt století.