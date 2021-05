Zdroj: Jan Hrubec

„Začal jsem s ním, když jsme se se ženou rozhodli vrátit na Vysočinu. Do té doby jsem hrál v angažmá v divadlech v Praze, na Kladně a potom v Liberci. A právě z Liberce jsme se před třinácti lety přestěhovali do Nového Města na Moravě. Tehdy jsem šel takzvaně na volnou nohu a založil Dřevěné divadlo. Bylo to na paměť mého oblíbeného umělce Jiřího Trnky – ten měl Dřevěné divadlo první,“ usmívá se Jan Hrubec.