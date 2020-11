Zdroj: Deník / Štěpánka Saadouni

Hned na to jsme uspěli s dalším projektem S Hátou do práce, kde jsme umožnili lidem s mentálním hendikepem vrátit se na pracovní trh. Naši klienti pracují v Humpolci, našli zaměstnání také v ledečském hotelu. Někteří našli práci také v naší potravinové bance a prádelně.Víte, když jsme začínali s integračním sociálním podnikáním, nechtěli jsme být milionáři, ale toužili jsme pomáhat lidem. Možná je to špatné pro ekonomickou návratnost, ale pořád si říkám, že když dáte do práce srdce, bude se dařit. A ono se daří.