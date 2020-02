Jaromír Sobotka, včelař Chotěboř : Kdyby včely zmizely

Jaký je rozdíl mezi medem květovým a lesním. Co všechno lze vyrobit z včelího vosku. Jak to vypadá, když se včely rojí. To se mohli dozvědět návštěvníci KD Junior Chotěboř. Akci s názvem Dny medu pořádal již podruhé chotěbořský spolek včelařů. Návštěvníci si mohli prohlédnout pomůcky, s nimiž včelaři pracují, mnohé vpravdě historické, seznámit se začátky včelařství v Čechách a nahlédnout do skutečného včelího úlu. Náš spolek patří k nejstarším a největším v okrese. Byl založen už roku 1901, máme celkem 180 členů. Věkový průměr našich členů se postupně snižuje, dnes je to 56 let, ale bylo to horší. Dětský včelařský kroužek nemáme, ale mezi naše členy patří také dorost a děti, které se učí včelařství od rodičů. Stejné to bývá u jiných spolků.