"Jezdíme na různé soutěže. Já jsem v podstatě s aktivním závoděním skončil, ale do té doby jsem pravidelně jezdil na veteránské soutěže. Začala mě ale bolet ruka a na závody už to nebylo. Byl jsem třikrát mistrem republiky ve veteránské kategorii. Tedy v kategorii nad šedesát let," přibližuje Trouba.

Soutěže se liší podle kategorií. "Ve fleretu malí žáci šermují na čtyři zásahy dvě minuty čistého času. Když do dvou minut nezasáhnou, tak se počítají výhody, a to už je složitější. Dospělí šermují na pět zásahů čtyři minuty v základních kolech. Poté se šermuje skupinově, kde většinou bývají pětičlenné až osmičlenné skupiny, a z toho se určuje pořadí. Na turnaji bývá okolo třiceti lidí. Po určení pořadí se nasadí do eliminačního pavouka, to je něco jako u tenisu. Šermuje se v podstatě až do finále," říká trenér.