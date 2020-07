A jaká by měla být česká monarchie? Měli bychom mít vlastní českou monarchii. Monarcha by měl umět česky a mít k Čechám vztah. Čechy by měly být monarchií moderní, pokrokovou, například po vzoru Velké Británie. I když u nás by se taková myšlenka prosadila jen stěží. Monarchie u nás má přetrhané kořeny, ale jinak téměř tisíciletou tradici. My máme pořád zafixované to Rakousko-Uhersko, které nám, jak jsme se ve škole učili, neudělalo nic dobrého, a proto bylo jedině dobře, že vznikla první republika.

Zdroj: Deník / Jana Kudrhaltová