Jiří Vaníček: Hrát zlouny je lehčí než prince

Zkoušíme dvakrát týdně v obecním domě. Naši herci jsou ve věku od 35 do 55 let. Takže máme občas problémy jako většina amatérských vesnických souborů najít vhodnou divadelní hru, kde by si zahráli všichni, protože ti, co si dlouho nezahrají se časem přestanou o divadlo zajímat. Kostýmy si pořizujeme sami. Máme dva svoje jevištní techniky. Stejně tak i rekvizity a kulisy. Některé kulisy jsou už dost staré a pocházejí částečně od původního souboru.