Jsem rád ztracený, říká výtvarník z Meziklasí u Dolního Města Jaroslav Bártl

Nemohl jsem si víc od života přát, než povolání, které mám a ten nádherný kout naší země, ve kterém žiji a pracuji, prohlásil Jaroslav Bártl výtvarník z Meziklasí u Dolního Města na Havlíčkobrodsku. Ze staré stodoly a stáje si vybudoval svůj nový domov, ateliér i vlastní rámařskou dílnu. Shání staré reprodukce, jeho obrazy se dostaly jak do mnoha zemí Evropy, tak do USA, Kanady a Japonska. „Svého kamaráda, malíře a výtvarníka Jaroslava Bártla, jsem poznal kdysi, snad na počátku osmdesátých let. Bylo mu patnáct a už tehdy měl v hlavě celkem jasno: malování. Nechápal jsem, proč se víkend co víkend vláčí ověšen kufrem s barvami a malířským plátnem kamsi do přírody. Připomínal mi lovce motýlů v africkém klobouku a síťkou v ruce,“ řekl o Jaroslavu Bártlovi jeho kamarád fotograf Jaroslav Nižný.

Předchozí 1 z 8 Další Jaroslav Bártl a jeho dílo.Zdroj: Deník/Štěpánka Saadouni Maloval jsem rád už od narození. Dostal jsem se na akademii, ale přiznám se, odešel jsem odtamtud. Byla doba taková, jaká byla. Asi jsem měl příliš velké očekávání. Tak jsem se rozhodl, že mohu být malířem i bez akademie. Vždycky jsem chtěl zůstat svůj. Nikoho nekopírovat. Dneska maluji, dělám vlastní keramiku a originální dřevěné rámy k obrazům. Jaroslav Bártl a jeho dílo.Zdroj: Deník/Štěpánka Saadouni Portréty nedělám. Maluji krajiny podle vlastní fantazie. Opravdu netoužím přestěhovat se do velkoměsta. Narodil jsem se v Meziklasí, žiju tady. Rovnou se přiznám, jsem rád ztracený. Vždycky jsem měl rád samotu. Když chci někomu ukázat svoji práci jezdím na jarmarky a trhy řemesel. Říkám si, že kdo chce moje obrazy nebo rámy koupit, ten si mě najde. Jaroslav Bártl a jeho dílo.Zdroj: Deník/Štěpánka Saadouni Mám svoje webové stránky, takže zas tak úplně ztracený nejsem. Nejsem fanoušek moderní techniky. Stačí mi starý mobil bez aplikací, ale internet respektuji. Dá se na něm najít hodně informací a jeho prostřednictvím mě mohou moji zákazníci oslovit a podívat se, co jim mohu nabídnout. Jaroslav Bártl a jeho dílo.Zdroj: Deník/Štěpánka Saadouni Mám rád historii která pomalu mizí a chci ji zachytit. Píšu články do obecních novin v Dolním Městě. Naposledy jsem psal o historii venkovských zabíjaček. Příští článek bude o historii dolnoměstské školy. Podařilo se mi o ní vypátrat některé zajímavé informace a kterých mnozí místní často ani nevědí. Jaroslav Bártl a jeho dílo.Zdroj: Deník/Štěpánka Saadouni Zkoušel jsem i psát. Už dlouho mám v šuplíku rozepsaný román o chlapci, který hledá ve světě ztraceného otce. Ten odjel kdysi na Novou Guineu na výzkumnou výpravu za domorodým kmenem a už se nevrátil. Po letech se ho syn vydá hledat. Zkoušel jsem napsat i román z pravěku. Ale do nakladatelství bych s tím nešel. Dneska není vůle ani doba na vydávání knih. Jaroslav Bártl a jeho dílo.Zdroj: Archiv J. Bártla K výrobě rámů mě přivedl zájem o stará řemesla. Ty rámy jsou originální a jak jsem zjistil, jsem jeden z mála, kdo to dělá. Důvod byl jednoduchý. Přinesl jsem si do rámařství svůj obraz, ale když jsem viděl tu hrůzu..zlacené rámy, podivné ozdoby, řekl jsem si jen to ne a vyrobil jsem si rám vlastní. Jaroslav Bártl a jeho dílo.Zdroj: Archiv J. Bártla Dneska už umím napodobit i vzhled rozpraskaného dřeva. Každý rám je originál. Jezdím po celém Česku i na Slovensko. Někdo mi staré dřevo dá zadarmo a je rád, že se ho zbaví. Někde si ho koupím. Zpracovávám třeba staré střešní trámy, kus větve ze stromu. Kusy starých stodol a plotů. Dřevo co se desítky let povalovalo někde na půdě a nikdo ho nechtěl. Já to dřevo restauruji a lepím. Respektuji jeho podobu a tvar. Proto se moje rámy tak liší od těch standardních zaříznutých do pravého úhlu. Jaroslav Bártl a jeho dílo.Zdroj: Deník/Štěpánka Saadouni Jezdím na Volarské slavnosti dřeva. Tam jsem se o dřevě hodně naučil. Jsou tam lidé, co si váží dřeva a starého řemesla. Já osobně mám k přírodě silný vztah. Naplňuje mě a léčí duši. Snažím se psát obecní kroniku. Říkám si, až mi pamětníci umřeme, kdo se dozví, jak to u nás na vsi vypadalo. Kdo zachytí naše vzpomínky? Dřív kroniku psala moje matka, ale už na to nemá chuť a jak říká ani věk.

Online předplatné Deník.cz. Předplatitelům zobrazujeme méně reklamy a nabízíme více čtení. Předplaťte si Deník.cz. Předplatitelům zobrazujeme méně reklamy a nabízíme více čtení. Předplaťte si Deník.cz. Více zde .

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu