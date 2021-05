Zdroj: Deník/Štěpánka Saadouni

Kroniku píšu do počítače. Doba se změnila a zákon to umožňuje, vést kroniku elektroniky. Matriál můžete zálohovat, kdyby bylo potřeba. I fotografie se tam vkládají mnohem snáz. Do starých kronik se fotografie lepily, takže většinou u kroniky popraskal hřbet a nakonec se rozpadla.