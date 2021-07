Zdroj: Deník/Štěpánka Saadouni

Krámek nabízí i keramiku z chráněných dílen. Obě Kateřiny plánovaly na začátku ze všeho nejdřív co by budou prodávat a napadlo je nabízet i oblečení z Indie. „Pak jsme zjistily, že už jeden takový obchod tady je. Mít dva nemá smysl,“ konstatuje Kateřina První. Do obchůdku u kostela chodí hlavně ženy. Mužský sem zatím nezabloudil. Podle Kateřiny Druhé jsou zákaznice většinou středního věku. Hledají něco pro radost. Oblíbily si hlavně ekologickou drogerii, pak voňavá mýdla, a domácí čističe nebo ručně vyráběné šperky. Jedna taková zrovna v době naší návštěvy přišla. „Já si jdu zatím jen prohlédnout co tu mají a nevím co dřív,“ krčí rameny světlovlasá paní a zastavuje se před policí plnou háčkovaných hraček.