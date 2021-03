Zdroj: Deník / Helena Zelená Křížová

V sedmnácti letech začal s kreslenými vtipy. První pokusy vznikly na táboře. „Na táboře jsem měl děti učit poznávat přírodu. A když jsem uviděl táborové nástěnky, docela jsem se zhrozil a pronesl cosi v tom smyslu, že bych to snad nakreslil líp i já. Tak prý ať to zkusím. Tak jsem to zkusil a ono to šlo. Takže jsem kromě toho, že jsem dětem předával lásku k přírodě, ještě kreslil nástěnky. Samozřejmě, že ty obrázky musely působit vesele a vtipně, takže už tam pár kousků kresleného humoru vzniklo. Ale spíše jen jako vedlejší produkt,“ popisuje Radek Chodura. „O pár let později jsem na vojně potkal Radka Petruželu z Prostějova, který naopak kreslil převážně vtipy. A jen málokdy něco jiného. To mě natolik inspirovalo, že jsem to taky začal zkoušet. To bylo v letech 1988 až 1990. A baví mne to dodnes,“ dodává.