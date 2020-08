Kocúrková narazila na skvělého a podporujícího protějška

S cyklistikou začala až v jedenadvaceti, s triatlonem dokonce ještě o pár let později. Řeč je o havlíčkobrodské závodnici Sandře Kocúrkové, rozené Pytlíkové. Ve sbírce úspěchů má i evropský titul Xterra před dvěma lety. Nyní má nucenou ale za to příjemnou pauzu, protože s manželem čekají svůj první přírůstek do rodiny. Šestatřicetiletá triatlonistka je v civilním životě obchodní zástupkyní, ale vystudovala grafickou školu v Jihlavě a grafice se věnuje ve volných chvílích.

Dvoumetrové havajské vlny, které jsem zažila při Mistrovství světa v Xterra mi daly zabrat. Ještě den před závodem jsem netušila, jak se s nimi poperu. Nakonec jsem to zvládla vcelku bravurně. Mé motto zní: ,,S úsměvem jde všechno lépe a hlava je silnější než všechny svaly na těle." A tak se snažím úsměv neztratit ani ve chvílích velkého vyčerpání. Závod Xterry ve Francii je díky atmosféře, technické rozmanitosti a obtížnosti trati jeden z nejpopulárnějších v Evropě. S otužováním jsem začala kvůli MS v extrémním dlouhém triatlonu v Norsku a zůstalo mi to až do teď, ledová voda je pro mne forma uvolnění a relaxace. Proto mě v zimě můžete potkat u rybníka, kde vykopávám díru v zamrzlém ledu. Celá moje sportovní kariéra začala zde na Vysočině na závodech Melechovského poháru, kde jsem se naučila sport a hlavně triatlon milovat. Stále se na tyto malé, ale krásné závody ráda vracím. Můj život se celkově točí celý kolem sportu. Občas je hektický víc než dost, a tak mít po boku skvělého podporujícího partnera je nesmírně důležité. Já mám to štěstí, že jsem na jednoho narazila. S manželem závodíme v létě i v zimě na počasí nám nesejde. Často za závody cestuji velice daleko, ale ty zážitky z cest i závodů jsou jedny z nejcennějších, které mám. To bych doma na gauči určitě nezažila. Můj splněný sen. Mistrovství světa v extrémním dlouhém triatlonu v Norsku. Můj nejlepší tréninkový parťák, bez řečí bez otázek vyběhne na Sněžku a má z toho snad ještě větší radost než já. Naše Kočičí trojka, neznáme nudu, protože stále vymýšlíme výlety, jen abychom byli v pohybu.

