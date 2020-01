Pro některé děti je hasič vzorem

V současné době je na Havlíčkobrodsku celkem 184 dobrovolných hasičských sborů z toho 57 sborů se věnuje dětem a mládeži. Na první pohled to není nijak vysoké číslo. Řeknete si, že těch sborů které se věnují dětem, by mohla být i polovina. Ale je potřeba si uvědomit, že ti, kteří si práci s dětmi vzali zasvé, to dělají ve volném čase a zcela zadarmo, na úkor vlastního soukromí.