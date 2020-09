Do Brodu jsem přišel jako voják z povolání. Tajemníkem Jiskry jsem byl přes 20 let a mám štěstí, že moje manželka sportu fandí stejně jako já a na to moje pracovní vytížení si zvykla. Dvacet let jsem se v Brodě věnoval zápasu a organizoval sportovní utkání. V té době to bylo možná poprvé, co lidé v Brodě viděli exotické cizince.

Zdroj: Deník / Štěpánka Saadouni