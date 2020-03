Nikdy jsem nechtěl být hasičský profesionál. Dobrovolná práce ve sboru mi stačila, protože kromě činnosti u hasičů jsem se snažil, aby se Perknov, to je místní část Havlíčkova Brodu, měl k světu. Chodil jsem na Havlíčkobrodskou radnici, žádal o peníze, jednal jsem snad se všemi starosty, co se na radnici vystřídali. Někdy to jednání šlo líp někdy hůř, ale do Perknova se investovalo. Hasičská zbrojnice má novou střechu, Perknov nové hřiště, sbor má ve správě pro Perknov tři rybníky. Sázíme nové stromky místo těch, co zničil kůrovec.