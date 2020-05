Všechno, co dáš, se ti vrátí, říká kočičí máma Lucie Košmiderová

Vlastně ani netuším, co byl první krok, ale najednou jsem si začala všímat krmných míst ve městě, u každého kocoura, který mi přeběhl přes cestu jsem hned zkoumala, jestli je kastrovaný a v dobré výživové kondici. To poslední, co mě vyburcovalo bylo právě zjištění, jak špatně se žije bezprizorním kočkám na ulicích a jak moc je to lidem jedno. Když běží po silnici pes, všichni volají policii a snaží se ho dostat do bezpečí. Když běží kočka, nedělá nikdo nic, protože „to je přeci normální“. Ale ono není. Alespoň pro mě ne.