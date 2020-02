Nejdůležitější je, aby ke mně do školy děti chodily s radostí. Což chodí. Kreslí mi obrázky, dostávám přáníčka a je strašně hezké vidět pozitivní zpětnou vazbu. Není důležité u všech dětí cílit na to, aby šly na konzervatoř, ale aby si zahrály to, co chtějí. Výuka je strašně rozmanitá. Každého baví něco jiného, takže i pro mě to znamená rozšíření obzorů.