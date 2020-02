Každá panenka je jiná. Co kus to originál. Některé panenky jsou dokonce součástí zvláštní kolekce zobrazující slavné ženy z oblasti historie a umění. Mám byt o velikosti dva plus jedna. Panenky jsou všude. Na policích, na gauči, ve vitrínách, ve všech koutech. Manžel moji zálibu naštěstí toleruje. Žít ve světě panenek mu nevadí. Když přinesu další kousek domů a stěžuju si, kam to dám, jen říká, však ty si už místo najdeš.