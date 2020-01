Miroslav Polívka: Největším nepřítelem při jojování je tréma

Miroslavu Polívkovi ze Sedletína na Havlíčkobrodsku je 25 let. Studuje Vysokou školu ekonomickou. Již víc než devět let se věnuje originální zábavě, takzvanému jojování. S kovovou cívkou na pružném lanku dokáže vskutku virtuózní věci. Účastní se soutěží na úrovni Mistrovství Evropy. V Chotěboři vedl kroužek jojování při DDM Junior, nyní pořádá v Chotěboři už čtvrtým rokem soutěže, kterých se účastní jojisté z celé republiky.

Poprvé jsem viděl jojování v televizi v přehlídce netradičních sportů. Podobá se žonglování. Tehdy jsem byl v prvním ročníku na gymnáziu. Pořídil jsem si první jojo a učil se podle návodů z internetu. Neměl jsem nikoho, kdo by mi poradil. Pak jsem našel přes internet komunitu lidí, která se tomuto sportu věnuje. To mi hodně pomohlo.