S pečením cukrářských specialit začala před patnácti lety. „Když byly děti malé, pekla jsem jen klasické buchty. Postupem času se to ale změnilo. Začalo to svatebními koláčky. Ty měly velký úspěch všude, kam jsem je donesla. Nestalo se mi, že by mi někdo řekl, že mu to nechutná,“ říká Pavla Smolková. Svatební koláčky jsou dodnes její specialitou. „Je to rodinný recept, ještě po mé babičce. Jsou samé máslo, samý rum. Recept nikomu nepředávám, je to prostě náš rodinný klenot. A ten se musí hlídat,“ směje se.

Zdroj: Deník / Helena Zelená Křížová