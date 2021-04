Ladislav HolubZdroj: Deník/Štěpánka Saadouni

Já pracuji vlastně ve dvou dílnách. Jednu máme na návsi, druhou v prostorách bývalého kravína. Zakázek máme pořád dost. Pořád víc lidí se vrací od umělé hmoty k poctivému řemeslu. Pochopili, že dveře z nějaké třísky s vycpávkou jsou za chvíli pryč, ale poctivé dřevěné dveře a okenní rámy vydrží léta.

Ladislav HolubZdroj: Deník/Štěpánka Saadouni

Občas se samozřejmě objeví nějaká zajímavá zakázka. Stylové selské dveře do chalupy, bytelná skříň nebo dřevěné dveře do historické vily. Ty jsme dělali pro jednoho zákazníka. Chtěl aby každé dveře byly originální zdobené řezbou a to nám dalo opravdu dost práce.