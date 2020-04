Bylinky pro své zdravotní čajové směsi sama zpracovává. „Nakládám je do lihu, dělám mastičky a podobně. Kořeny jsem začala i mrazit a momentálně experimentuji, zda mají stejné účinky jako při standardním způsobu uchovávání. Kořeny bylin mají totiž největší účinky, když jsou sbírané v pozdní podzim či brzké jaro. Ale co dělat, když potřebuji například kostival na pohmožděné koleno v létě? Tady se nabízí řešení - uchování zmrazením. Právě u této byliny mám odzkoušené, že to skvěle funguje,“ vysvětluje.