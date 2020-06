V roce 2014 jsme si v Brodě zahráli 1. ligu, což je druhá nejvyšší liga v České republice. Ačkoliv jsme se neudrželi, všem nám to dalo mnoho zkušeností. V roce 2019 jsme se opět dostali do 1. ligy a tentokrát nás to moc bavilo. V lize jsme se udrželi a těšíme se na další sezónu, která začíná v říjnu roku 2020.

Zdroj: Deník / Redakce