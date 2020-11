Zdroj: Deník / Redakce

Momentálně mě mrzí, že nejsou turnaje. Já se jich účastním ve třech kategoriích. Mojí kategorií jsou mladší žákyně a také se šermuji i v kategoriích - žákyně a kadetky. Táta říká, že ty ostatní mám jako trénink. Šerm a šermíři to je taková velká rodina, když přijedu na nějaký turnaj, tak trenéři z jiných oddílů si mě dobírají a lanaří do jejích oddílů. Docela mi to lichotí.