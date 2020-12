Zdroj: Deník / Štěpánka Saadouni

Obchůdek se zdravou výživou jsme si otevřela loni v září. Měla jsem zdravotní potíže, trpěla alergiemi a hledala cestu k uzdravení. Přišla jsem na to, že uzdravení těla ale i ducha znamená jíst jinak. Tak jsem to zkusila, hubla jsem, cítila se dobře a kamarádky se ptaly, jak to dělám. Proto jsem také nazvala svůj obchůdek O vidličce, protože o vidličce a jídle to všechno skutečně je.