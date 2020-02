Václav Vacek: Někteří považují číslo třináct za nešťastné, já naopak

Někteří považují číslo třináct za nešťastné, já naopak. V životě jsem optimista, a tak z podobných, dalo by se říci pověr, se vždy kloním k té lepší, či veselejší variantě. Mohu doporučit, neboť optimismus pomáhá překonávat složité, či nepříjemné životní situace. Optimismus je zdrojem dobré nálady, je dobrou inspirací při práci a radostným pohledem do budoucnosti. Kdybychom budoucnost viděli v černých barvách, pak by život ztrácel smysl.